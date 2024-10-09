Росіяни атакували портову інфраструктуру.

У середу, 9 жовтня, російські окупаційні війська вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області. Росіяни вбили 5 осіб, ще девʼятеро людей постраждали.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За його словами, окупанти завдали удару балістикою.

"Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами. Внаслідок чергової атаки росіян було пошкоджено контейнеровоз "Shui Spirit".

"Це вже третє іноземне судно, атаковане росією, за останні чотири дні", – наголосив Кулеба.

Як передає кореспондент УНІАН, ввечері 9 жовтня на Одещині двічі оголошували повітряну тривогу, та обидва рази під час неї у різних районах міста було чутно гучні вибухи. Мер міста Геннадій Труханов та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер через соцмережі звернулись до населення з проханням перебувати в укриттях.

Згодом тривогу було оголошено втретє. За словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, вибухи пролунали в межах Одеського району.

"Було застосовано балістичну ракету Іскандер-М", – написав він у телеграм-каналі.

Оновлено 22:37: За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ворожої атаки загинуло шестеро людей. Ще вісім зазнали поранень, з них четверо перебувають у важкому стані.

Атаки по Одещині

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 9 жовтня російські війська атакували Одещину ударними дронами. ППО знищила більшість цілей. Внаслідок атаки в Одеському районі було пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості.

Нещодавно РФ вдарила балістикою по цивільному судну в Одесі. Під прицілом опинилося судно під прапором Палау. Внаслідок атаки загинув 60-річний українець, який працював у приватній компанії, що обробляє вантажі. Також постраждали п'ятеро іноземців. Четверо з них перебувають у стані середнього ступеня важкості, один - легкого.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба сказав, що судно "OPTIMA", яке тільки зайшло в Одесу для завантаження й потрапило під обстріл.

Раніше балістичного удару було завдано по іноземному судну в порту "Південний". Воно мало йти до Італії з вантажем кукурудзи. Це сталося під час атаки РФ по Одесі в ніч проти 6 жовтня.

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