Збито 21 ударний безпілотник в Одеській, Вінницькій та Київській областях.

Російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами та ракетами, в Одеській області поранення отримали 5 людей, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Як повідомили у Повітряних силах України, у ніч на 9 жовтня ворог задав удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області (РФ), а також 22-ма ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська (РФ, мис Чауда – Крим).

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Йдеться, що в результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії.

Наразі відомо про наслідки цієї атаки на Одещині. Про них розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер:

Відео дня

"Третю ніч поспіль російські агресори тероризують Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили більшість цілей. Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості".

Окрім того, за словами Кіпера, сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу площею 400 кв. м вже ліквідували. Також пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.

Зараз правоохоронці документують наслідки злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Атаки російських окупантів по Одесі

Нагадаємо, днями Росія вдарила балістикою по судну в Одесі. Під прицілом опинилося цивільне судно під прапором Палау. Внаслідок атаки на портову інфраструктуру загинув 60-річний українець, який працював у приватній компанії, що обробляє вантажі. Також постраждали п'ятеро іноземців. Четверо з них перебувають у стані середнього ступеня важкості, один - легкого.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що мова йде про судно "OPTIMA", яке тільки зайшло в Одесу для завантаження та потрапило під обстріл.

Вас також можуть зацікавити новини: