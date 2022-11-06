Військовий розказує, що росіяни тікали, отримавши по зубах, і за ними в паніці те ж саме робили й інші.

Окрім бойових завдань, розвідник Роман має ще одну відповідальну роботу – збирає військові артефакти для шкільного музею. Він показує речі, полишені окупантами на позиціях під час Харківського контрнаступу, і зауважує, що сучасні діти мають достеменно знати, проти кого і за які цінності ведуть боротьбу українці. Власне, саме про ці фундаментальні речі Роман розповідає своїм учням на уроках з предмету "Захист України", який він кілька років викладає в одному з ліцеїв Кропивницького.

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Коли повернеться до вчителювання, каже військовослужбовець 1-шої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна, до основної програми курсу обов’язково додасть навчання дітей корисним навичкам, набутим на фронті.

"Навчу їх тому, що знадобиться у цивільному житті, наприклад, у походах. Діти мають знати, як сховатися від дощу, де знайти воду, як зорієнтуватися на місцевості тощо. Буду розповідати їм про те, як важливо тренуватися, вдосконалювати фізичну форму, вчасно реагувати на те, що відбувається довкола. В умовах війни це конче необхідно", – пояснює Роман, якого цитують на офіційній сторінці головнокомандувача Валерія Залужного у Facebook.

Для розвідників, говорить Роман, немає легких завдань, адже спрогнозувати заздалегідь, як будуть розвиватися події, дуже складно.

"Наприклад, одного разу на Херсонщині у нас планувався нескладний, на перший погляд, вихід. Але у якийсь момент нашу групу виявили, по нам відпрацювали "градами", танками, мінометами, навіть авіацією! В результаті з десяти осіб дев’ять були контужені, троє ще й з уламковими пораненнями", – розповідає військовий.

Чимало небезпечних ситуацій виникало і під час Харківського контрнаступу. Тоді підрозділам бригади вдалося зайняти потужні укріпрайони росіян, звільнити населені пункти Нова Гусарівка, Щурівка, Вільхуватка, Байрак, розблокувати трасу на Балаклію та вибити російських окупантів зі стратегічно важливих позицій з символічними назвами "Москва" та "Пітер".

"Це одна з тих операцій, яка колись увійде до підручників історії. Наприклад, надважким був штурм позицій "Москва". Це було справжнє підземне місто, з облаштованими та укріпленими інженерними спорудами, глибокими окопами. Вибити звідти ворога було дуже складно. Однак коли це вдалося, гнати росіян далі стало значно легше. Вони тікали, отримавши по зубах, і за ними в паніці те ж саме робили й інші. Сподіваюся, цей страх росіяни передаватимуть ще й наступним поколінням. Щоб вони затямили навіки, що на нашу землю сунутися не можна", - упевнений Роман.

Війна в Україні: що варто знати

Сили оборони України на початку вересня провели успішний контрнаступ на Харківщині. 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових.

Як наголосив очільник Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, у разі нового наступу на Харківщину, ЗСУ готові.

Як розказав командир військової частини, яка звільняла Вовчанськ, Владислав Косенко, наразі скупчень росіян на кордоні українські військові не фіксують. За словами військового, як у лютому, вже не зайдуть, бо оборона міста міцна.

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