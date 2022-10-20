Він закликав українців набратися терпіння.

На сьогодні Харківська область майже повністю деокупована, але через близькість російського кордону в регіоні постійно зберігається загроза нового наступу агресора.

Як наголосив очільник Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю 24 каналу, ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

"Я хочу сказати, що це війна і те, що стосується військових дій з боку противника, ми все це відстежуємо, аналізуємо. Наші ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. Єдине, що коли вони збирають тисячі і відправляють на смерть до нашої країни, то нам треба час перемолоти всю цю мерзоту, яка суне на нашу територію. Це не може бути за день чи два", - зазначив Данілов.

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Він закликав українців набратися терпіння.

"Все, що сюди прийде – піде звідси за власним бажанням або в іншому вигляді. Так вже зробили понад 60 тисяч росіян з 24 лютого", - запевнив голова РНБО.

Деокупація Харківщини: що відомо

Сили оборони України на початку вересня провели успішний контрнаступ на Харківщині.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових.

За даними британської розвідки, українська армія розгромила на Харківщині 1 гвардійську танкову армію РФ. Повідомляється, що цих солдат готували для захисту Москви і війни з НАТО.

Понад п’ять місяців близько 150 тис. українців жили перебували в окупації.

16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківщини виявлено 10 катівень.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 20 жовтня 2022 року, у Харківській області звільнено 544 населених пунктів. Під тимчасовою окупацією Росії залишається 32 населених пункти.

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