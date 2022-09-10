Тим часом українські воїни поділилися першими кадрами зі звільненого міста.

Окупаційні війська РФ залишили місто Ізюм та кілька інших населених пунктів у Харківській області.

Про це заявив так званий "перший заступник міністра інформації ДНР" Данило Безсонов у Telegram, а також пропагандистське РБК з посиланням на воєнкорів.

"Так, із Ізюма пішли, як і з деяких інших населених пунктів Харківського напрямку. Звичайно, це погано. Звичайно, це результат помилок високого командування. Але не потрібно шукати в цьому прихованих смислів. Справа не в договорняках і не в зраді. Просто, воюємо, як уміємо. На всіх рівнях. Десь краще, десь гірше. Головне – визнати помилки та зробити правильні висновки", - заявив Безсонов. Відео дня

Російські пропагандисти Олександр Коц та Євген Піддубний, які називають себе "воєнкорами", також підтверджують відхід окупантів з Ізюма. На переконання останнього, це правильне рішення командування "за обставин, що склалися". За його словами, "оточення російського угруповання в Ізюмі було б катастрофою".

Коц підтвердив, що росіяни залишили Балаклію та Куп'янськ.

Тим часом українські воїни публікують перші кадри входу у звільнений Ізюм. На в'їзді в місто вже встановили український прапор.

"Ми вже в Ізюмі. Будемо гнати цих п*дарів до самої, с*ка, Москви", - заявив один з воїнів.

Війна в Україні: контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, окупаційні війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, атакували військові та цивільні об'єкти й захоплювали населені пункти, зокрема, в Харківській області

Армія України дає гідну відсіч окупантам й наприкінці серпня пішла у контрнаступ. 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що наші воїни на Харківщині звільнили понад 30 населених пунктів.

Вчора стало відомо, що Збройні сили України, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять Куп'янськ від російських окупантів.

А сьогодні британська розвідка повідомила, що українські частини тепер загрожують Куп'янську і його захоплення буде значним ударом для Росії.

Як заявив військовий експерт Олег Жданов, звільнення Куп'янська від окупантів є дуже важливим для ЗСУ, оскільки це повністю переріже логістику ізюмського угруповання російських військ.

Радниця голови ОВА Наталія Попова підтвердила, що українські військові звільнили від російських окупантів Куп’янськ на Харківщині. Згодом з'явилася інформація про звільнення Ізюма та Лиману. Генштаб наразі не коментує.

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