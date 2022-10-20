За словами військового, оборона міста міцна.

Прикордонне місто Вовчанськ Харківської області російські окупанти постійно обстрілюють, але відновити наступ на місто після деокупації ЗСУ військові РФ не намагалися.

Як розказав "Суспільне Харків" командир військової частини, яка звільняла Вовчанськ, Владислав Косенко, наразі скупчень росіян на кордоні українські військові не фіксують.

"Спочатку фіксували скупчення, але вони відійшли на певну кількість кілометрів від кордону, їх зараз на кордоні немає, але інколи підтягуються", - говорить Косенко.

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За словами військового, оборона міста міцна.

"Коли ми прийшли у вересні, влучань було багато, зараз їх стало менше. Ми відповідаємо противнику. Працюють окупанти по-різному, в основному, з мінометів. Спроб прориву, як ми почали відповідати, не було. Вони перестали сунутися, бо тут міцна оборона. Можливості, щоб як 24 лютого спокійно вони зайшли, зараз немає, якщо спробують — буде їм пекло", - запевнив Косенко.

Наразі у Вовчанськ зайшла велика кількість українських гуманітарних вантажів, проблем з гуманітарними питаннями немає.

"Світла не було, починають заходити фінансові установи, треба, щоб запустилася інфраструктура, тоді місто заживе. Пенсії ще не видають. Лікарня працює, не вистачає деяких фахівців, але лікарня працює. Була проблема з ліками, але це вирішили", - розказав Косенко.

Деокупація Харківщини: що відомо

Російські війська зайшли у прикордонний Вовчанськ 24 лютого.

Сили оборони України на початку вересня провели успішний контрнаступ на Харківщині. Українські прапори над Вовчанськом повернулися 12 вересня. Після деокупації російські військові обстрілюють Вовчанськ та села довкола.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 20 жовтня 2022 року, у Харківській області звільнено 544 населених пунктів. Під тимчасовою окупацією Росії залишається 32 населених пункти.

Як наголосив очільник Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, у разі нового наступу на Харківщину, ЗСУ готові.

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