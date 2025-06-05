Судячи з повідомлень, її атакували керованими авіаційними бомбами.

Вдень у четвер, 5 червня, російські окупаційні війська завдали повторного удару по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації.

О 15:26 очільник військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі попередив, що на пускових рубежах перебуває російський військовий літак. Невдовзі він повідомив про щонайменше дві керовані авіаційні бомби на місто:

"Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо".

Обстріли Херсона 5 червня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці місцева влада заявила про масштабний обстріл Херсона. Відомо, що загарбники з армії РФ задіяли у нападі чотири керовані авіаційні бомби.

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Повідомлялося про пошкодження житлових будинків: в одному з них було зруйновано цілий підʼїзд, в інших - вибито вікна.

Також значних руйнувань зазнала будівля обласної державної адміністрації. Прокудін повідомляв, що внаслідок атаки постраждали чоловіки 68 та 74 років.

Нагадаємо, Росія систематично тероризує Херсон та область, застосовуючи безпілотники, артилерію та інші види озброєння, що призводить до численних жертв серед мирного населення та руйнування інфраструктури.

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