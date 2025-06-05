Загалом через удар Росії у Прилуках загинуло пʼятеро людей.

У Прилуках Чернігівської області російський "шахед" влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram. "Загинула його родина. Дружина. Донька - патрульна поліцейська. І її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога...", – написав Клименко.

Загалом, за словами Клименка, внаслідок російської атаки загинуло пʼятеро людей. Кількість поранених, за останніми даними, зросла до 8 осіб.

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Російські атаки: інші важливі новини

В ніч на 5 червня загарбники вкотре атакували Україну. Ціллю окупантів стали Прилуки та Харків. По Прилуках ворог запустив щонайменше шість БПЛА типу "Герань".

Внаслідок атаки окупантів по Харкову постраждало 18 громадян, серед яких четверо дітей: 13, 9 та 7 років, вони зазнали гострої реакції на стрес. БПЛА ворога влучили у 16-й поверх житлового будинку, а також в стіну п'ятиповерхівки. Крім того, є влучання у дерево поряд з будинком.

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