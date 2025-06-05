Інформація про постраждалих уточнюється.

Російські окупанти тероризують Харків дронами. У місті лунають потужні вибухи, під ударом житлові багатоповерхівки.

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Оновлено 01:27: У результаті прямих влучань у житлові багатоповерхівки є поранені. Горять квартири й машини поблизу, повідомив Терехов.

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Мер Харкова Ігор Терехов раніше повідомив про влучання по житлових багатоповерхівках у Слобідському районі міста. Він також писав про ракетний удар по Харкову.

Атаку підтверджує і очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. За його словами, зафіксовано влучання ворожих БПЛА по багатоквартирних житлових будинках.

Він додав, що на місце прямують підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Інформація про постраждалих уточнюється.

Тим часом місцеві телеграм-канали повідомляють про пожежі в місті.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Серед уражених 1 червня російських літаків були бомбардувальники Ту-95МС, які росіяни готували для ударів по українських містах. На кадрах можна побачити, що вони були оснащені крилатими ракетами Х-101.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що нинішній темп атак дронами по Україні росіяни зможуть підтримувати протягом всього 2025 року. Зараз Росія запускає приблизно 300 дронів на добу.

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