Кількість імітаторів зростає.

Небезпеку для українців становлять не лише дрони-камікадзе типу "Shahed", а ще й російські безпілотники-імітатори.

Про це в інтерв'ю Українській правді сказав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, в українському небі зростає кількість як ударних безпілотних літальних апаратів, так і імітаційних:

"Ми розуміємо, що їх 50 на 50 чи 40 на 60. Більше летить справжніх. Але імітаторів теж немало. І вони ускладнюють нам ситуацію в повітрі, перевантажуючи протиповітряну оборону".

За словами Ігната, українські військові збивають ці дрони, однак частіше вони потрапляють у статистику локаційно втрачених. Зазвичай це означає, що імітатори відпрацювали пальне, зачепилися за дерево чи споруду, і впали. Однак інколи навіть вони оснащені вибухівкою.

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"Нехай її кількасот грамів чи кілограм, але це також може становити небезпеку. Тому ми щоразу повідомляємо: не чіпайте взагалі нічого. Казали, що і отруйні речовини знаходили. Дійсно, такі факти були, це не є якісь вигадки", - пояснив він.

Дронові атаки на Україну

Нагадаємо, минулої ночі окупанти запустили зі своєї території та окупованого Криму 112 ударних дронів типу "Shahed" та безпілотники-імітатори різних типів.

Під основним ударом опинилися Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська та Донецька області.

Знешкодити вдалося 75 "шахедів", 15 з них були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Командування Повіряних сил повідомляло про влучання у 11 локаціях. За даними військових адміністрацій, окупати спричинили руйнування та поранили людей у Харківській, Чернігівській та Одеській областях.

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