Так звану мобілізацію планують проводити на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Російські окупанти проводять підготовчі заходи до чергової хвилі прихованої мобілізації.

За наявною інформацією, так звану мобілізацію планують проводити на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

"У Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook.

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Мобілізація у РФ: що відомо

За даними Генштабу, у РФ не можуть розв'язати питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців.

Раніше аналітики ISW відзначили, що погане забезпечення мобілізованих в Росії розколює інформаційний простір. Так, через це стають явними розбіжності між наративами місцевих воєнкорів, "ПВК Вагнера" і зусиллями РФ щодо пом'якшення проблем серед військовослужбовців. Через це у РФ наростає невдоволення в суспільстві - "мобіки" нарікають, що їх не годують і кидають без нічого на передову.

Як писав УНІАН, військовий експерт Денис Попович вважає, що у січні в Росії почнеться загальна мобілізація.

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