Лікарі відмовлялися йти на співпрацю з росіянами навіть після окупації міста.

Під час окупації Херсона російськими військами деякі росіяни зверталися до місцевих лікарів, аби ті встановили їм фейкові діагнози. Так окупанти прагнули втекти з фронту.

Як пише The Wall Street Journal, про такі факти журналістам розповіли керівники міської клінічної лікарні імені Афанасія та Ольги Тропіних. Зазначається, що навіть після окупації Херсона головний лікар Леонід Реміга і інший персонал зберегли проукраїнську позицію і відмовлялися співпрацювати з окупантами. Вони казали, що лікарня закрита на карантин через спалах коронавірусу.

За даними видання, росіяни також намагалися втертися в довіру Ремізі за допомогою ФСБ, яке пропонувало будь-яку допомогу. Проте зусилля окупантів виявилися марними.

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У червні 2021 року головного лікаря установи викликали до так званого міністра охорони здоров’я Херсонської області Вадима Ільмієва. Він звинуватив Ремігу в антиросійській позиції.

Після цього окупанти поставили керувати лікарнею головну медсестру Ларису Малету, а чоловіка планували заарештувати. Проте у лікаря стався інсульт і його поклали до медзакладу.

Видання пише, що згодом Малета і Реміга домовились, що жінка нібито буде співпрацювати з окупантами, попередньо повідомивши про це СБУ, аби її не вважали колаборанткою. Проте в серпні Малета виїхала з міста, а сам Реміга втік з лікарні до одного із родичів.

Відомо, що в тому ж місяці до лікарню постійно приходили російські окупанти, які просили лікарів поставити їм фейкові діагнози, щоб вони не йшли на фронт.

"Один військовий сказав, що у нього проблеми з колінами, розповів завідувач травматологічного відділення "Тропінки" Андрій Кокшаров. Сканування показало, що нічого страшного, але солдат попросив доктора Кокшарова перебільшити", – пише видання.

Доктор Кокшаров написав, що у нього артрит, і йому потрібно піти з фронту.

"Чим менше їх, тим краще. Я був готовий виписати ці діагнози для всієї армії", – зазначив лікар.

Ситуація в Херсоні: що відомо

26 листопада 2022 року в Херсоні було відновлено електропостачання. Ремонтні роботи тривали близько тижня.

Крім того, українські енергетики змогли відновити електропостачання головної каналізаційної станції та очисних споруд Херсона.

Також у Херсонській обласній клінічній лікарні провели першу після звільнення міста від російських окупантів операцію на серці. На допомогу херсонським медикам прибув лікар-кардіолог з Одеси.

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