Аналітики вважають, що варто очікувати посилення мобілізації також на тимчасово окупованих територіях України.

Російська Федерація посилила вербування найманців за кордоном. Їх використовують як "гарматне м'ясо" у війні проти України.

У центрі національного опору нагадавши, що президент РФ Володимир Путін підписав указ №131"Про внесення змін до деяких актів президента Росії".

"Це зменшує з п'яти до одного року мінімальний період, на який укладається перший контракт по проходженню військової служби між громадянином іншої держави і Міноборони РФ", - йдеться в повідомленні.

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Така ситуація говорить лише про те, що у росіян велика проблема з кадрами в регулярній армії. Крім того, варто очікувати посиленої мобілізації на тимчасово окупованих територіях України.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив так звану часткову мобілізацію. Про її завершення оголосили через місяць, але прихована мобілізація триває досі. Реальна кількість мобілізованих оцінюється приблизно в 527 тисяч осіб.

За словами глави ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що Москві не складно мобілізувати 500 тисяч осіб, але у російської армії немає ресурсів і бронетехніки для оснащення підрозділів.

Російський опозиційний журналіст Майкл Накі вважає, що Путін не збирається оголошувати нову мобілізацію, бо йому повідомляють недостовірну інформацію про стан справ на передовій.

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