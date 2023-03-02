Дані отримані на підставі кількості термінових весіль за участю чоловіків, які отримали повістку минулої осені.

У Російській Федерації офіційно заявляють, що в рамках "часткової" мобілізації призвали 300 тис. осіб. Однак реальна кількість може становити 527 тис. чоловіків.

До такого висновку прийшли журналісти видання "Медіазона" у своєму новому дослідженні. Раніше репортери вивчили кількість заяв до РАГСів на проведення термінового весілля у зв'язку з мобілізацією. Саме цей показник послужив основою для підрахунку загального числа призовників. А зараз журналісти отримали оновлені зведення, які дозволили уточнити попередні дані.

Після початку "часткової " мобілізації 21 вересня 2022 року призовникам дозволили одружуватися в терміновому порядку. Вони могли не чекати місяць після подачі заяви, як це робиться в звичайних умовах, а відразу укладати шлюб. Цим скористалися багато новоспечених окупантів, які довгий час перебували у відносинах з дівчатами, але не оформляли їх офіційно. Причинами стали можливість для дружини отримувати інформацію про чоловіка і компенсація в разі загибелі.

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Наприкінці жовтня в Кремлі повідомили про закінчення "часткової" мобілізації, але заяви на термінове весілля продовжили надходити. Згідно з даними за грудень, в Саратовській області зареєстрували 117 шлюбів за участю призовників, а в Омській — 89.

Журналісти також послалися на статистику Росстату, яка демонструє різке зростання кількості весіль у 2022 році порівняно з 2021-м.у листопаді було укладено на 45 тис. більше шлюбів, а в грудні — на 16 тис. Щоправда, не всі випадки стосувалися мобілізованих.

Репортери взяли дані з 50 регіонів, в яких офіційно оформили відносини майже 25 тисяч призовників, а також статистику щодо неодружених чоловіків призовного віку і склали пропорцію. В результаті вони прийшли до висновку, що у згаданих областях мобілізували близько 240 тис. осіб, а по всій Росії — 527 тис. При цьому офіційні цифри були інші — 300 тис. призовників і близько 20 тис. добровольців.

Мобілізація в Росії: остання інформація

Як повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), в Росії виникла проблема з новобранцями, яких відправляють на фронт. Їх нестачу можуть компенсувати за рахунок збільшення числа "строковиків".

Згідно з опублікованим в Мережі документом, в РФ готуються до масової мобілізації студентів ВНЗ. Для цього створять так звані "ділянки оповіщення", які допомагатимуть військкоматам з роздачею повісток.

У тимчасово окупованому Маріуполі в середині лютого почалася відкрита мобілізація. На фронт забрали кількох працівників комунального підприємства.

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