Епопея з іркутськими мобіками, які не хотіли йти на штурм українських позицій, отримала закономірне продовження.

Дружини і сестри російських солдатів, мобілізованих з Іркутської області, записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна з благаннями врятувати їхніх чоловіків.

На відео, яке поширилося в соціальних мережах, жінки скаржаться, що іркутських мобілізованих з 1439-го полку всупереч обіцянкам відправили на штурм, в результаті чого вони потрапили в оточення.

Після декількох днів такого становища іркутські мобілізовані змогли вийти на зв'язок з рідними і розповіли, що знаходяться в оточенні – під постійним обстрілом, без води і продовольства. За словами жінок, командування забороняє оточеним залишати позиції і не надає жодної підтримки.

Відео дня

"Вже є поранені і загиблі, яких навіть немає можливості забрати з поля бою! Врятуйте тих, кого ще можна врятувати", — звернулися жінки безпосередньо до диктатора Путіна.

Іркутські "мобіки" на війні в Україні

Ще на початку оголошеної Путіним мобілізації в місті Усть-Ілімськ Іркутської області 25-річний чоловік розстріляв начальника призовної комісії. Відомо, що стрілка повинні були мобілізувати.

Прибувши на фронт в Україні, група іркутських мобиків з 1439-го полку з подивом дізналася, що замість обіцяної служби на блокпостах їх планують відправити на штурм українських дотів. Мобіки почали записувати відеозвернення з проханнями врятувати їх і відправити в тил охороняти блокпости.

Однак днями стало відомо, що 1439 полк все-таки відправили штурмувати українські укріплення, в результаті чого багато хто з іркутських мобіків загинули.

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