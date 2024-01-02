Майже в кожному районі Києва наявні пошкодження цивільної інфраструктури.

Під час масованої ракетної атаки Росія випустила по Україні близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram. "Черговий ракетний терор на мирне населення України… РФ випустила по Україні близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Росія — країна, яка воює з багатоповерхівками та мирним населенням, вбиваючи українців щодня та щоночі", - написав Лубінець.

За його словами, станом на ранок 2 січня внаслідок російської атаки майже в кожному районі Києва наявні пошкодження цивільної інфраструктури, здіймаються пожежі, є постраждалі. У Харкові — понад 40 поранених, одна жінка загинула.

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"Світ не має мовчки дивитися на звірства, які країна-агресор безжально та жорстоко вчиняє проти українського народу!", - додав уповноважений з прав людини.

Ракетна атака 2 січня – що відомо

Зранку 2 січня російські окупанти запустили по Україні десятки ракет. Основний удар прийшовся на Київ та Харків. У столиці уламки ракет спричинили багато пошкоджень і пожеж у різних районах столиці, є постраждалі, відомо про одну загиблу жінку.

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про одну загиблу особу та понад 40 постраждалих у Харкові внаслідок обстрілів.

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