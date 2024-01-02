Зокрема, знищено три засоби протиповітряної оборони та пункту управління противника.

Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу російських окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. У свою чергу підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони та пункту управління противника.

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Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. У Генштабі додали, що Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій, наголосили у Генштабі. Так протягом минулої доби противник здійснив 19 безуспішних штурмових дій.

За минулу добу, 1 січня, українські захисники знищили ще 810 російських загарбників. Як повідомляє Генштаб, загальні втрати особового складу Росії з початку війни складають вже 360 тисячу 820 осіб.

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