Наразі відомо, що одна людина загинула, більше 40 отримали поранення.

Внаслідок масованої ракетної атаки по Харкову сталося три пожежі, зафіксовані чисельні руйнування цивільної інфраструктури, постраждали люди.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС. "Виникло три пожежі на загальній площі 50 кв. м. Горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби", - уточнили у відомстві.

За попередніми даними, одна людина загинула. "Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється", - попередили в ДСНС.

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, в результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка.

За його даними, станом на зараз відомо про 44 постраждалих. Серед них 5 дітей: 3 хлопчики 9 років; дівчатка 6 і 13 років. У потерпілих дітей – вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес. Також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків – від 24 до 60 років.

"Наразі 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, в тому числі 3 дітей. Медики оцінюють їх стан як середній", - повідомив Синєгубов.

Масштабна ракетна атака на Україну

Сьогодні вранці російські окупанти знову атакували територію України ракетами. У повітря ворог підняв 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Згодом стало відомо про зліт 9 МіГ-31К ПКС РФ, які є носіями ракет "Кинджал". ППО відпрацювало у Харкові, а також у Києві та області. Наразі з'являється інформація про загиблих та поранених.

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