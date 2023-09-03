Відзначається, що станція, що створює перешкоди, знаходиться в Сімферопольському районі.

Білоруська військова техніка помічена у тимчасово окупованому Росією Криму. Окупанти пригнали станцію радіоелектронної боротьби "Гроза-6".

За інформацією Telegram-каналу "Атеш", білоруська РЕБ знаходиться в населеному пункті Роздолля Сімферопольського району.

Зазначається, що Росія нездатна самостійно забезпечити роботу засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, тому для захисту своїх військових об'єктів росіяни в Криму використовують техніку з Білорусі.

При цьому активісти "Атеш" припустили, що ця станція РЕБ повторить долю раніше знищеної російської техніки, тому що жителі Криму активно борються проти російської окупації.

Звільнення Криму - останні новини

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим військовим шляхом.

До Дня Незалежності України в окупованому Криму замайорів український прапор. Спецпідрозділи ГУР висадилися на берег в районі Оленівки і Маяк.

У свою чергу Надзвичайний і Повноважний посол США в Росії з 2011 по 2014 рік Майкл Макфол зазначив, що не варто боятися президента РФ Володимира Путіна - можна сміливо кидати йому виклик і врешті-решт проганяти його.

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