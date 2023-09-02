Дітям "рекомендують" відмовитися від піци, а гроші, виділені батьками на шкільні обіди, віддати на підтримку армії окупантів.

В анексованому Криму російська окупаційна влада пропонує учням пожертвувати своїми шкільними обідами заради продовження кровопролитної загарбницької війни в Україні.

Як повідомляють російські ТГ-канали, в одній зі шкіл Сімферополя з'явився контейнер для збору пожертвувань на війну проти українського народу. Дітям "рекомендують" відмовитися від піци, а гроші, виділені батьками на шкільні обіди, віддати на підтримку армії окупантів.

Російська пропаганда

У листопаді 2022 року в російські школи повернули військову підготовку часів СРСР.

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13 липня 2023 року в ЗМІ повідомлялося про те, що Путін готує Росію до багаторічної війни і почав мілітаризацію дітей. Російських дітей виховують у переконанні, що смерть на війні – це почесно.

5 серпня 2023 року стало відомо про те, що в РФ спецназівці проводять "уроки мужності" для шестирічок. Діти "навчаються" пересуватися по вуха в багнюці і не боятися наставленої на них зброї.

До 1 вересня 2023 року в школах Росії з'явився новий підручник історії. У ньому окупацію Криму пояснюють "необхідністю врятувати мир" на півострові, а повномасштабне вторгнення в Україну – запобіганням "кінця цивілізації".

У розділі про війну в Україні - 17 параграфів. Серед них — "Тиск на Росію з боку США", "Повернення Криму", "Спеціальна військова операція", "Україна - неонацистська Держава" та інші.

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