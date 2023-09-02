За його словами, Путін боягуз і часто відступає.

Надзвичайний і повноважний посол США в Росії з 2011 по 2014 рік Майкл Макфол, який досить добре знає президента РФ Володимира Путіна, розповів про слабкості його правління.

"І знову чудове запитання, на яке я не маю чудової відповіді. Але я думаю, що є кілька важливих речей, які я хотів би сказати про Путіна і його хоробрість. На Заході існує припущення, що Путін - це такий мачо, якого не можна заганяти в кут, бо йому потрібен простір. Дехто каже, що йому потрібна українська земля, щоб закінчити війну. Я абсолютно з цим не погоджуюся. Путін не такий уже й відчайдушний, як про нього думають. На думку спадають кілька прикладів, коли на нього тиснули, однак замість ескалації він відступав", - зазначив він в інтерв'ю "Еспресо".

Так, Макфол нагадав поведінку Путіна під час червневого бунту "вагнерівців". Спочатку президент РФ жорстко виступив по телебаченню із закликом знищити заколотників, а вже через чотири години вів переговори з очільником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним.

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"Те ж саме з Ердоганом кілька років тому, коли турецький президент попередив Путіна, щоб той припинив переганяти до Сирії свої літаки через турецьку територію. І врешті-решт йому це набридло, і він збив один з цих літаків. Путін багато чого тоді наговорив, але в результаті нічого так і не зробив. На днях у Південній Африці відбувся саміт БРІКС. Те, що Путін відправив туди Лаврова, а сам виступив онлайн свідчить про те, що він боїться Міжнародного кримінального суду", - додав посол.

За його словами, все це показує його не як хоробру людину, а як боягуза, який боїться Заходу. Макфол наголосив, що не варто боятися Путіна - можна сміливо кидати йому виклик і зрештою проганяти його.

"Отож, відповідаючи на ваше запитання, я думаю, що найбільше він боїться втрати Криму. Він боїться перенесення війни в Крим, у вашу країну, а не в його. Ось чого він боїться найбільше, тому що це підірвало б у Росії легітимність його війни. З-поміж усього іншого його нездатність утримати Крим стала б загрозливим наслідком для його режиму", - підсумував дипломат.

Деокупація Криму - що відомо

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов оголосив, що Україна повертатиме тимчасово окупований півострів військовим шляхом.

Окупація Криму допомогла Путіну утриматися при владі та здобути популярність, тому півострів для нього дуже важливий. Для того, щоб Росія зробила "жест доброї волі" у Криму, мають скластися обставини. А обставини мають скластися військовим шляхом.

Цього тижня в окупованому Криму замайорів український прапор. Спецпідрозділи ГУР на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.

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