Наталія Гуменюк повідомила, що нарахували кілька десятків таких бомб.

Російські окупанти протягом доби використовували рекордну кількість авіабомб у Херсонської області. Авіація загарбників продовжує бомбити населені пункти.

"За цю добу (з 7:00 до 7:00 ранку) було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб - 36. По Херсонській області ворог випустив по 2-4 (авіабомби - УНІАН) по одному населеному пункту. Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнування декількох будинків одночасно, коли 500-кілограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові воронки", - розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

При цьому вона повідомила, що в результаті цих атак постраждали люди.

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Водночас Гуменюк зазначила, що минула ніч хоч і пройшла під звуки повітряної тривоги, "але активності такої, яку ми фіксували раніше, в повітрі не було".

Ситуація на фронті станом на 22 жовтня - що відомо

За минулу добу окупанти найактивніше атакували на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках, а Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. При цьому в Генштабі ЗСУ нарахували понад 80 бойових зіткнень.

Крім того, втрати російських окупантів в Україні перетнули нову психологічну позначку - понад 293 тисячі осіб.

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