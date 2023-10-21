Українські сили поступово просуваються до траси 0513, де ворог намагається створити новий оборонний рубіж.

Російські війська не припиняють спроби контратакувати Сили оборони біля Бахмута та покращити свої позиції як на північному фланзі, такі на південному, водночас українські сили поступово відтісняють ворога та просуваються до траси 0513, де окупанти намагаються створити новий оборонний рубіж.

Про це сказав начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашніков в ефірі телеканалу FREEДОМ. За його словами, південний фланг для ворога - больова точка, бо має там погане тактичне положення. Тому там росіяни намагаються контратакувати у напрямках Андріївки та Кліщіївки, а також стримувати просування українських підрозділів у районі Зеленопілля та Курдюмівки.

Калашніков зазначив, що на південному фланзі Сили оборони мають досить значні успіхи.

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"Ми взяли під свій контроль Кліщіївку, взяли північно-західні висоти - 220, які допомагають нам на тактичну глибину контролювати ворога, який знаходиться за залізничною дорогою безпосередньо. Причому тут ворог змушений відступати як за залізницю, так ми можемо спостерігати вже кілька днів, як він відступає по дорозі Кліщіївка-Бахмут", - розповів він.

Калашніков додав, що також ЗСУ мають певні успіхи в районі Зеленопопілля-Курдюмівки, де розташований ворожий оборонний вузол.

"На деяких ділянках ми вже подолали залізничне полотно, тобто просуваємось далі - вже до траси 0513 (автодорога Лиман-Сіверськ-Бахмут-Горлівка, - УНІАН), де вони намагаються створити свій новий оборонний рубіж. Але слід сказати, що ця територія до траси у них дуже сильно мінується", - зазначив Калашніков.

Ситуація в районі Бахмута

Напередодні начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш інформував, що на Бахмутському напрямку російські окупаційні війська намагаються атакувати позиції українських військ в районі Кліщіївки Донецької області. Проте ці спроби ворога є марними.

Він також зазначав, що росіяни активно мінують там підходи. Проте, за словами Євлаша, за правильного планування і використання сучасного озброєння ЗСУ зможуть здолати ці перешкоди.

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