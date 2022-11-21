На полігоні, де спалювали тіла росіян, журналісти знайшли шоломи та військову форму окупантів.

Під час окупації Херсон росіяни вивозили тіла загиблих військових на місцеве звалище, після чого їх спалювали.

Як повідомляє The Guardian, місцеві жителі розповіли журналістам, що не один раз бачили, як росіяни привозили на звалище чорні мішки, які після цього закидали сміттям або спалювали. При цьому в повітрі відчувався запах паленого м'яса.

Видання пише, що росіяни позбувалися тіл загиблих окупантів на найвіддаленішій стороні звалища. Туди зараз нікого не пускають.

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Зазначається, що при в'їзді на звалище був встановлений блокпост, а місцевих жителів на ту територію не підпускали. Журналісти поспілкувалися з жителями будинку, звідки видно звалище, і дізналися, що під час спалювання тіл піднімалася велика хмара диму.

"Пахло спаленим волоссям і, знаєте, як у стоматолога – коли свердлять зуб перед тим, як поставити пломбу. І дим був такий густий, що сусідньої будівлі не було видно", – розповіла одна мешканок того району.

Також місцеві вважають, що саме туди звозилися тіла окупантів після ударів по їхніх позиціях і важких боїв протягом літа.

"Кожен раз, коли наша армія била по росіянах там, вони (російські окупанти – ред.) звозили тіла на звалище і спалювали їх там", – поділилася мешканка Херсона Ірина.

На полігоні, де спалювали тіла росіян, журналісти знайшли шоломи та військову форму окупантів.

Особожденіе Херсона: як жило місто під окупацією

11 листопада 2022 року підрозділи українських військових зайшли в Херсон, який був під окупацією з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що під час окупації у катівнях на Херсонщині тримали навіть дітей, а жорстокість росіян була ще більшою, ніж на інших окупованих територіях.

Крім того, у звільненому Херсоні правоохоронці виявили ще кілька приміщень, в яких окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували. Проведено огляди у чотирьох приміщеннях, де під час окупації міста росіяни влаштували катівні.

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