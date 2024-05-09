Аналітик зазначає, що південна і західна частини села Уманське, судячи з усього, поки залишаються під контролем української армії

Російські війська увійшли в село Уманське на захід від Авдіївки і встановили там прапор СРСР. Про це повідомляє аналітик Bild Юліан Рьопке.

Аналітик зазначає, що після падіння Авдіївки українські війська тримали оборону на захід від міста на лінії Бердичі - Семенівка - Орлівка - Тоненьке. Однак до кінця березня російські війська прорвали цю лінію і просунулися на захід.

Після цього ЗСУ зайняли оборону в наступних селах на захід, перше з яких - Уманське. Тепер російські війська увійшли і в нього і на пам'ятнику загиблим у Другій світовій війні встановили червоний прапор СРСР із серпом і молотом.

Відео дня

"Російська армія вторгнення прорвала українську лінію оборони на захід від Орлівки і поставила радянський прапор у центрі Уманського. Південна і західна частини села, судячи з усього, поки залишаються під контролем української армії. Частина кадрів свідчить про запеклі атаки на українські окопи на схід від Уманського і відхід українських військ на захід північним боком озера поблизу села", - пише Рьопке.

Ситуація на Авдіївському напрямку - що треба знати

Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що росіяни змогли просунутися на північний захід від міста Авдіївка. Варто зазначити, що противники мають перевагу в живій силі та озброєнні, а Україна тривалий час не отримувала серйозної допомоги від США.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький наголошував, що окупанти на Авдіївському та Новопавлівському напрямках цілодобово намагаються штурмувати та просуватися. Але Сили оборони тримають лінію фронту, ворог знищується, суттєвих успіхів у нього немає.

Сьогодні Цехоцький також спростував інформацію від спростував заяви окупантів про захоплення Красногорівки.

Вас також можуть зацікавити новини: