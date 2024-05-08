Противник має успіхи вздовж залізничної лінії на захід від Очеретиного.

Російські війська не полишають спроб захопити території в Донецькій та Запорізькій області. Зокрема, продовжують штурмувати Часів Яр.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, 7 квітня окупанти здійснили наземні атаки поблизу Богданівки, Нового мікрорайону, біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Противнику вдалось просунутись на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри показують, що РФ має успіхи вздовж залізничної лінії на захід від Очеретиного.

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При цьому російські пропагандисти заявляли, що загарбники просувалися на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Очеретиного і до південної околиці населеного пункту. Російський мілблогер стверджує, що РФ просунулася на 1,5 км углиб до бурелому вздовж лінії Новобахмутівка-Бердичі. Але аналітики ISW не знайшли підтвердження цьому.

Як зазначається, росіяни нещодавно підтвердили наступ у Запорізькій області. Геолокаційні кадри демонструють, що ворог просунувся вулицею Скидною до нових позицій у південно-східному Роботиному. Один мілблогер стверджував, що загарбники також мають успіхи в північно-західній частині Роботине, хоча ISW ще не бачив візуального підтвердження цьому.

Війна в Україні - останні новини

Україна має проблеми з підтриманням достатньої кількості бійців у війні з Росією. Це може призвести до ще більших проблем у майбутньому, вважає військовий аналітик Майкл Кофман.

Найбільш гарячішими напрямками на українсько-російському фронті наразі є Покровський, Курахівський, Краматорський, Лиманський, Времівський та Купʼянський.

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