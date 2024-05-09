Лише на цому напрямку Сили оборони України відбили 45 атак російських загарбників.

Російські загарбники минулої доби скажено атакували на Авдіївському напрямку. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень", йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, загалом, ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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У зведенні відзначається, що на Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Також, на Лиманському напрямку Силами оборони відбито 11 атак в районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині.

При цьому, на Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Виїмка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Водночас, на Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 45 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Крім того, на Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області.

Як сказано у зведенні, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, противник 4 рази безуспішно атакував позиції українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

"Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об’єкту противника", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко висловив думку, що російські окупанти перейшли до класичної, сучасної, мережецентричної, безконтактної війни. За його словами, війна точиться на лінії фронту, але основне завдання – знищити інфраструктуру системи управління, промисловість, транспортну систему іншої держави. Зокрема, той, хто перший це реалізує, той виграє війну. Росіяни зараз пробують реалізувати цю концепцію на практиці.

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