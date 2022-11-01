У Каховці навколо цивільного житла окупанти встановлюють інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.

У Каховці та Новочорномор'ї російські загарбники силоміць виселяють людей з їхніх осель.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра силоміць виселяють з осель", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.

"В населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами", - зазначили в Генштабі.

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Наразі Збройні сили України продовжують рухати лінію фронту в Херсонській області. Російські війська готуються до вуличних боїв у Херсоні.

ЗСУ регулярно знищують ворогів у Новій Каховці. Наприклад, 23 жовтня українські захисники вдарили по місцю дислокації російських окупантів. В результаті вдалося знищити 6 одиниць техніки і поранити 150 ворогів.

Раніше Генштаб зазначав, що росіяни примусово вивозять людей з Нової Каховки та "евакуюють" ліки з Херсона. Крім того, окупанти зміцнюють оборону Херсона: перекидають "Росгвардію", а також селяться у в'язницях.

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