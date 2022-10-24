По якому об'єкту поцілили ЗСУ, поки не повідомляється.

У тимчасово окупованій Новій Каховці прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили, що над одним з районів міста піднявся густий дим, тобто було попадання.

Інформація надійшла з Telegram-каналів, що висвітлюють події в Херсонській області.

Люди в Новій Каховці спочатку почули роботу систем протиповітряної оборони. А потім пролунали вибухи від ударів ракет по якомусь об'єкту. Куди саме вдарили, не повідомляється.

Відео дня

Найімовірніше, інформація про результати атаки ЗСУ з'явиться найближчим часом. Нагадаємо, українські захисники регулярно знищують ворогів у Новій Каховці. Наприклад, 23 жовтня ЗСУ вдарили по місцю дислокації російських окупантів. В результаті вдалося знищити 6 одиниць техніки і поранити 150 ворогів.

Бойова ситуація на півдні України: останні дані

За даними керівника об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони "Південь" Наталії Гуменюк, Збройні сили України продовжують рухати лінію фронту в Херсонській області. А тим часом рашисти готуються до вуличних боїв у Херсоні.

"Вони дуже істерично сповіщають населення про наближення обстрілів ЗСУ. Вони готують провокаційні сюжети про те, як "люди в цивільному" в населених пунктах, в зонах відпочинку, в лікарнях страждають від тих самих "обстрілів", — розповіла Гуменюк.

За словами Центру національного спротиву, окупанти демонтують телекомунікаційне обладнання в Херсоні. Вони хочуть повністю ізолювати місто.

В цілому рашисти зараз намагаються якомога сильніше розграбувати обласний центр. Вони вивозять культурні цінності, медичне обладнання, майно комунальних підприємств і так далі.

Вас также могут заинтересовать новости: