У тимчасово окупованій Новій Каховці прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили, що над одним з районів міста піднявся густий дим, тобто було попадання.
Інформація надійшла з Telegram-каналів, що висвітлюють події в Херсонській області.
Люди в Новій Каховці спочатку почули роботу систем протиповітряної оборони. А потім пролунали вибухи від ударів ракет по якомусь об'єкту. Куди саме вдарили, не повідомляється.
Найімовірніше, інформація про результати атаки ЗСУ з'явиться найближчим часом. Нагадаємо, українські захисники регулярно знищують ворогів у Новій Каховці. Наприклад, 23 жовтня ЗСУ вдарили по місцю дислокації російських окупантів. В результаті вдалося знищити 6 одиниць техніки і поранити 150 ворогів.
Бойова ситуація на півдні України: останні дані
За даними керівника об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони "Південь" Наталії Гуменюк, Збройні сили України продовжують рухати лінію фронту в Херсонській області. А тим часом рашисти готуються до вуличних боїв у Херсоні.
"Вони дуже істерично сповіщають населення про наближення обстрілів ЗСУ. Вони готують провокаційні сюжети про те, як "люди в цивільному" в населених пунктах, в зонах відпочинку, в лікарнях страждають від тих самих "обстрілів", — розповіла Гуменюк.
За словами Центру національного спротиву, окупанти демонтують телекомунікаційне обладнання в Херсоні. Вони хочуть повністю ізолювати місто.
В цілому рашисти зараз намагаються якомога сильніше розграбувати обласний центр. Вони вивозять культурні цінності, медичне обладнання, майно комунальних підприємств і так далі.