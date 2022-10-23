Відомості щодо загиблих російських загарбників уточнюються.

У Запорізькій області та на Херсонщині поранено близько 250 окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за попередні дні: у Новій Каховці Херсонської області, в результаті ураження місця дислокації загарбників, знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки та до 150 військовослужбовців поранено; у Запорізькій області знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також зазначили, що інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.

Ситуація під час війни з РФ у Запорізькій та Херсонській областях - важливі новини

Росія внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну захопила, зокрема, низку населених пунктів у Запорізькій та Херсонській областях й вже назвала їх "своїми" територіями.

Армія України дає гідну відсіч ворогу - наприкінці серпня почався контрнаступ на різних напрямках фронту.

Станом на 21 жовтня у Херсонській області від загарбників звільнили 88 населених пунктів.

22 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж останніх днів у Запорізькій області були ліквідовані ще 200 супротивників, а понад 150 - поранені.

Загальні втрати Росії в Україні вже становлять 67 070 осіб.

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