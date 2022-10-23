Окупанти тим часом намагаються сконцентрувати свої сили на лівому березі.

Збройні сили України продовжують рухати лінію фронту на Херсонському напрямку.

Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк під час інформаційного телемарафону.

"Ми продовжуємо активні дії, продовжуємо рухати лінію фронту (на Херсонщині - УНІАН). Але вони (окупанти - УНІАН) все ж таки дуже міцно там засіли за оборонним рубежем. Наша робота там триває, а вони тим часом намагаються сконцентрувати свої сили на лівому березі", - зазначила вона.

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Також Гуменюк спростувала інформацію про те, що окупанти витіснили ЗСУ з певних населених пунктів на Херсонщині.

"Немає такої дії, яка б відповідала тому, що вони витіснили Збройні сили України з якогось населеного пункту... Це чергова маніпуляція, але не більше", - наголосила вона.

"Окупанти переформатовують свої підрозділи саме для того, щоб сконцентруватись на обороні, яка буде більш щільна на тих напрямках за якими ми тиснемо. Відповідно вони переміщують підрозділи з одного напрямку на інший, щоб посилити свою присутність... Те, що вони залишають населені пункти і передислоковуються на інші, говорить про ту саму гнучкість лінії фронту, яку ви побачите дуже скоро на картах", - додала Гуменюк.

Війна в Україні - контрнаступ на Херсонщині

Наприкінці серпня на різних напрямках почався контрнаступ ЗСУ. Зокрема армія України просунулася у Херсонській області. Станом на 21 жовтня у регіоні деокуповано 88 населених пунктів.

Аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ своїх військ і здачу значних територій Херсонської області українській армії.

Тим часом, російські окупанти розповсюджують брехливу інформацію про наміри Збройних сил України зруйнувати Херсон, щоб примусити людей виїжджати.

На півдні нашої держави воїни активно знищують супротивника та його важливі об'єкти, техніку й озброєння. Зокрема, 22 жовтня на південному напрямку ЗСУ знищили два ворожих гелікоптера, 47 рашистів, 2 танки, РСЗО "Град", протитанковий ракетний комплекс, 16 одиниць авто-бронетанкової техніки та чотири склади з боєприпасами окупантів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань.

Також у Генштабі ЗСУ уточнили, що в Запорізькій області та на Херсонщині за попередні дні поранено близько 250 окупантів. Також у результаті ураження місця дислокації загарбників, знищено загалом 11 одиниць озброєння та військової техніки.

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