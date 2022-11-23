Практика останніх місяців показує, що в плані знищення ворога у ЗСУ неймовірна перевага над ним.

Професійний "кістяк" Збройних сил РФ на Авдіївському і Бахмутському напрямках винищений, йдуть мобілізовані кадри.

Про це повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що головний план ЗСУ на Авдіївському і Бахмутському напрямках - максимально вимотати противника, завдати йому непоправних втрат.

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"Це робиться щодня, і значний кістяк професійних Збройних сил РФ можна сказати вже винищений. Зараз йдуть мобілізовані кадри", - розповів він.

За словами Череватого, ворог підтягує мобілізованих на східну ділянку фронту. Так, за минулу добу до Ялти (Донецька обл.), прибули до трьох тисяч новомобілізованих. Проте ЗСУ цей процес контролюють і маневрують своїми резервами й вогневими засобами.

"Практика останніх місяців показує, що в плані нанесення шкоди, знищення ворога у нас неймовірна перевага над ним... Ми набагато технологічніше працюємо, використовуємо нові засоби, техніку й технології...", - додав він.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, минулої доби ЗСУ ліквідували 410 окупантів, а всього з початку війни на території України загинули 85 410 російських солдатів.

Наразі на Донбасі точаться найзапекліші бої. Як розказують військові з фронту, земля під Бахмутом повністю вкрила тілами окупантів. Деякі загарбники імітують, що загинули, кілька годин ховаючись за трупами.

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