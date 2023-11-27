У районі промзони тривають запеклі бої, вони не вщухають ні вдень, ні вночі, наголосив Барабаш.

Російські окупаційні війська почали активні штурми Авдіївки ще з двох напрямків. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

В ефірі телеканалу "Еспресо" посадовець наголосив, що на Авдіївському напрямку стало ще важче. Загарбники застосовують багато артилерії та – попри несприятливі погодні умови – багато авіації.

"Інтенсивність бойових дій з боку ворога деякий час наростала, і вже є розуміння, що це дійсно третя хвиля. Росіяни додатково відкрили ще два напрямки, з яких вони почали вести активні штурмові дії - це зі сторони Донецька, через Спартак, й так звана промка. Ворог намагається штурмувати місто з усіх напрямків. Загарбники застосовують багато ствольної та реактивної артилерії. Не дивлячись на погодні умови противник використовує багато авіації", – пояснив Барабаш.

У районі промзони тривають запеклі бої. Вони не вщухають ні вдень, ні вночі, зауважив начальник МВА. Він наголосив, що зараз "не можна сказати, хто на 100% контролює промку".

"Там тривають дуже серйозні бої. У напрямку коксохіму (Авдіївський коксохімічний завод, – ред.) росіяни намагаються проводити штурмові дії, але територія заводу контролюється ЗСУ", – резюмував Барабаш.

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