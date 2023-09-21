Швеція передала ЗСУ 10 своїх танків Stridsvagn 122. Вони вже на території України.
Як йдеться у повідомленні Міноборони країни, українські екіпажі вже пройшли навчання в Швеції. Їх навчали шведські фахівці.
"Ми дали їм все, що могли, хороший матеріал і хороші знання. Тепер ми бажаємо їм всього найкращого у звільненні своєї країни", - прокоментував начальник оперативного відділу штабу армії Матс Людвіг.
"Я вражений нашим персоналом і тим, наскільки добре було проведено навчання", - зазначив Людвіг.
Командувач армією Джонні Ліндфорс висловив думку, що подарувати ці танки ЗСУ - "абсолютно правильне рішення".
Танк Stridsvagn 122
Всього цих танків побудовано 3600 екземплярів. Він названий найкращим танком у світі за версією телеканалу Discovery. Також схвальні оцінки машина отримала від танкістів.
Шведський Stridsvagn 122 є аналогом німецького танка Leopard 2.
Понад 30 років ці танки були головними на озброєнні Шведських механізованих бригад.
Рішення про передачу цих танків шведська сторона ухвалила 24 лютого 2023 року.