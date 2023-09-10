Невдовзі ЗСУ отримають ще більше таких БМП через домовленість між Україною та Швецією про спільне виробництво. Йдеться про 1000 CV-90.

У Міністерстві оборони розповіли про особливості бойової машини піхоти CV-90, яку Україна отримала від Швеції та яку називають найкращою БМП у світі. Машина була спроектована та вироблена у Швеції, її головна перевага – турбота про екіпаж (три людини) і десант (до восьми людей), адже такого захисту як CV-90 немає в жодній іншій БМП, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона назвала CV-90 скандинавським звіром, що нищить ворогів. За словами Маляр, безпеку людей всередині цієї БМП забезпечує міцна посилена багатошарова броня зі сталевих катаних листів. Крім того, зверху на машині розміщені додаткові композитні матеріали, а як третій шар можна встановити навісні бронемодулі.

У Міноборони наголосили, що таке поєднання захищає екіпаж і десант не тільки від куль та осколків, а й від підриву на мінах, артилерійського вогню і навіть від атак дронів.

До ЗСУ CV-90 надійшли влітку 2023 року і вже виконують бойові задачі на фронті. Вперше ці машини показали себе на Лиманському напрямку, де ворог ось уже кілька місяців намагається прорвати українську оборону. Зокрема, в одному з боїв шведська БМП прикривала піхотні підрозділи від танкового обстрілу і в цей момент у неї влучив російський дрон-камікадзе "Ланцет".

"Та ані екіпаж, ані десант всередині не постраждали – пересіли на іншу машину і продовжили виконувати бойові задачі. Якби ж замість CV-90 була радянська БМП-1, або БМП-2 не вижив би ніхто, адже броня на цих машинах, фактично, відсутня", - розповіла заступниця міністра.

Крім того, шведська машина має ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну 40-мм гармату, яка може вести вогонь на відстані до 3 кілометрів, а максимальна дальність пострілу складає понад 12 кілометрів.

Також CV-90 використовує революційне шасі з технологіями Формули-1, коли підвіска сама адаптується до покриття. Це забезпечує надзвичайно високу прохідність, а гумові вставки в гусеницях суттєво зменшують рівень шуму під час руху. За словами українських захисників, на відстані 200 метрів цю машину навіть не чутно.

"Вже невдовзі таких машин ЗСУ отримають куди більше, адже Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво CV-90. І найближча мета – 1000 шведських БМП для українського війська", - додала Маляр.

Підтримка Швеції

У січні Швеція заявила про намір передати Україні близько 50 бойових машин CV-90. Згодом українські екіпажі пройшли відповідну підготовку. Наразі машини вже перебувають на озброєнні ЗСУ.

Наприкінці серпня стало відомо, що Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво БМП CV-90. Вироблятимуть бойові машини піхоти на українській території

Водночас, міжнародна компанія BAE Systems, яка зокрема виготовляє й CV-90 заявила про відкриття офісу, а згодом й свого виробництва в Україні.

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