Україна отримає від Швеції черговий пакет військової допомоги на 3,25 млрд шведських крон (майже $300 млн). Відповідне рішення ухвалив шведський парламент.
Зокрема, на потреби українського війська передадуть боєприпаси та запчастини майже на 1,1 млрд шведських крон та вантажівки й обладнання для розмінування на 2,15 млрд шведських крон.
Крім того, Ріксдаг підтримав рішення про продаж США ракет AMRAAM "повітря-повітря", які згодом будуть передані Україні.
Цей пакет стане вже 13-м з початку повномасштабного російського вторгнення на територію України.
Гарантії безпеки для УКраїни
Швеція є однією з держав, які долучилися до декларації про гарантії безпеки для України, ухваленою 12 липня країнами G7 (Японія, Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Франція і Італія). Декларація передбачає приєднання до неї будь-якої з охочих надати Україні допомогу країн. Згодом із ними Україна підписуватиме двосторонні угоди про гарантії безпеки.
На початку серпня Україна розпочала перший раунд перемовин щодо гарантій безпеки зі США, а згодом й з Великобританією.
Наразі, окрім G7, до декларації долучилися вже десятки країн. Зокрема, це Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія.