Українські воїни захищають нашу країну попри важкі умови.

Українські воїни захищають нашу країну в дуже важких умовах. Крім російських окупантів, їм доводиться боротися з погодними умовами.

Командувач східним угрупуванням ЗСУ Олександр Сирський показав відео, зняте в окопах бійців 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

Воїни в повному спорядженні пересуваються по позиціях, залитим водою, і грузнуть в болоті. На кадрах видно, що бійці сидять буквально в багнюці,

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"Від стійкості кожного воїна сьогодні залежить результат України в полі бою. Герої!" - йдеться у коментарі до ролика.

Ситуація на фронті станом на 9 квітня - останні новини

За минулу добу, 8 квітня, ЗСУ зірвали наступ росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках та не дозволили реалізувати маневри. Всього українська армія відбила понад 50 атак ворога.

Своєю чергою українські пілоти завдали 12 ударів особовому складу та військової техніки росіян. При цьому ракетні та артилерійські війська ЗСУ вразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки РФ, "знесли" один склад боєприпасів, одну позицію ППО та п'ять станцій РЕБ противника.

Таким чином загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 178 150 осіб, а також тисячі одиниць військової техніки.

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