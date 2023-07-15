Бійці Сил оборони майстерно застосовують дрони-камікадзе.

Українські захисники влучно знищують російську техніку на території нашої країни. У цьому Силам оборони допомагають дрони-камікадзе.

Командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський у своєму Telegram-канал показав яскраві кадри роботи FPV-дронів по танках окупантів. За його словами, на відео потрапила робота групи "Асгард", яка працювала разом з підрозділом аеророзвідки "Очі" і 120-м окремим розвідувальним батальйоном ЗСУ.

"У взаємодії з 3-Ю ОШБр було знищено два танки росіян: Т-80 та Т-90м "Прорив", - йдеться у повідомленні.

Також Сирський відзначив неймовірну роботу українських воїнів, які продемонстрували точність ударів FPV-дронів, що скоротили кількість російських танків.

Війна в Україні - втрати Росії

14 липня віація України завдала 13 ударів по особовому складу і по зенітно-ракетному комплексу противника. При цьому найбільші втрати росіяни несуть на Таврійському напрямку. Тут втрати ворога вбитими і пораненими склали більше роти.

Загальні Бойові втрати окупантів станом на 15 липня 2023 року року серед особового складу орієнтовно склали близько 237180 чоловік.

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