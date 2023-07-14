Зокрема, ліквідовано чимало ворожих гаубиць.

На Таврійському напрямку ворога вибивають з позицій, знищена велика кількість окупантів та їхньої техніки.

Про це командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив у Telegram. При цьому зазначає, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 177 вогневих завдань, знищена велика кількість окупантів та їх техніки.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти (від 45 до 360 осіб - Ред.)", - наголосив Тарнавський.

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При цьому додав, що протягом доби знищено 33 одиниці військової техніки російських окупантів, зокрема, зенітний ракетний комплекс "Стріла", дві гаубиці "Мста-Б", три гаубиці Д-30, самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон" та дві бойові броньовані машини.

Крім того, було ліквідовано дев'ять ворожих складів боєприпасів.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні у п'ятницю, 14 липня, зазначав, що упродовж доби відбулось близько 20 бойових зіткнень на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На сході України щодня тривають важкі бої.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 14 липня 2023 року становлять приблизно 236 590 окупантів. Зокрема, ліквідовано 8 008 бойових броньованих машин.

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