Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та нанесення максимальних втрат противнику.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку.

"Ми продовжуємо ведення оборонної операції та стримування ворога на Сході. Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та нанесення максимальних втрат противнику", - повідомив він у Telegram.

За словами Сирського, він поспілкувалися із захисниками східного фронту.

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"В центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига. Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається. Наші командири і воїни - це герої сучасності, які щодня вщент розбивають плани ворога", - зауважив командувач Сухопутних військ.

Ситуація на фронті станом на 2 травня 2023 року - що відомо

За минулу добу, 1 травня, українські військові відбили понад 40 атак росіян. Загарбники намагалися наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а найгарячішими точками залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Крім того, українська авіація знищила три російських ЗРК та сім разів вдарили по скупченню особового складу противника. У свою чергу сили ППО збили розвідувальний БпЛА РФ типу "Орлан-10".

Загальні втрати російської армії в Україні з 24 лютого 2022 року склали вже понад 191 тисячу осіб, а також тисячі одиниць техніки.

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