Зокрема, знищено три російських зенітно-ракетних комплекси.

Українські війська завдали нових ударів по позиціях окупантів протягом 1 травня, звітує Генштаб у ранковому зведенні станом на ранок, 2 травня.

Вказується, що Авіація Сил оборони знищила три російських зенітно-ракетних комплекси та завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника.

Також силами ППО збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

Відео дня

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, шість районів зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та один склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Втрати РФ в Україні - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення в українській землі назавжди залишились 190 960 окупантів, з них 450 ліквідовано за 30 квітня.

Напередодні Артилеристи й підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження військової, озброєння, техніки й живої сили ворога, а також логістичний центр супротивників, склад боєприпасів і два райони зосередження артилерії.

Щонайменше двоє окупантів "задвохсотились" на Запорізькому напрямку, після того як підхопили сибірську виразку під час риття траншей.

Окремо бійці 92-ї бригади Code 9.2 показали кадри удару по позиціях російських окупантів: такий розвиток подій побачити ніхто не очікував - окупант вижив після атаки ЗСУ, але втратив штани з трусами.

Також у мережі з'явилося відео роботи ЗСУ по російському мародеру. Загарбник так був зайнятий вкраденими продуктами, що не побачив перед собою дрон з підвішеним боєприпасом. У результаті отримав "приліт".

Відомо, що ЗСУ використовують на фронті так званих "бойових голубів".

Мережу шокували кадри, як російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями.

Вас також можуть зацікавити новини: