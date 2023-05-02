Загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року вже перевищили 191 тисячу осіб.

Українські захисники продовжують нищити російських загарбників та звільняти территорію України. Тільки за минулу добу Сили оборони знищили 460 окупантів.

За інформацією Генеральниого штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 191 420 осіб.

Також за добу збільшилась кількість знищеної ворожої техніки:

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танків ‒ 3701 (+1) одиниця;

бойових броньованих машин ‒ 7193 (+1);

артилерійських систем – 2 930 (+9);

РСЗВ – 544 (+0);

засоби ППО ‒ 298 (+3);

літаків – 308 (+0);

гелікоптерів – 294 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 477;

крилаті ракети ‒ 947 (+15);

кораблі /катери ‒ 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 851 (+6);

спеціальна техніка ‒ 360 (+1).

Ситуація на фронті станом на 2 травня 2023 року - що відомо

Українські захисники за добу відбили 41 атаку російських окупантів. Найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Мар'їнка. Крім того. загарбники намагалися вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

У свою чергу авіація Сил оборони знищила три російських зенітно-ракетних комплекси та завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також силами ППО збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

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