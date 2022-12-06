На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах семи населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

В повідомленні сказано, що атаки відбито в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області.

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В Генштабі зазначають, що російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури.

"Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на тимчасово захоплених та окупованих територіях України. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань", - сказано в повідомленні.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як писав УНІАН, найважча ситуація наразі поблизу Бахмута. Там бої між Силами оборони України та збройних сил РФ тривають з серпня 2022 року.

28 листопада речник Східного угруповання військ ВСУ Сергій Череватий повідомив, що на Авдіївському і Бахмутському напрямках російські окупанти щодоби здійснюють десятки спроб штурмів.

Експерти вважають, що Бахмут не має стратегічного значення для РФ, проте з політичної точки зору його взяття має показати, що росіяни ще на щось здатні.

В огляді аналітиків ISW вказується, що з настанням зими умови на сході України стають сприятливішими для швидших темпів військових операцій у кілька майбутніх тижнів.

3 грудня президент Володимир Зеленський розповів, яка ситуація на фронті. За його словами, "найбільш гаряче, найбільш болісно" зараз на Донеччині.

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