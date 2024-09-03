За його словами, наступ окупантів нагадує безперервний потік.

В зоні відповідальності 15 бригади "Кара-Даг" війська РФ проводять активні штурмові дії в напрямку населених пунктів Селидове, Мирноград та Покровськ.

Офіцер бригади Олександр Рясний каже, що росіяни кидають всі зусилля на те, щоб зайняти максимально вигідне положення, відтіснити наші сили та закріпитися. "Наразі до даних населених пунктів ми їх не підпустили, але, на жаль, місцями противник має успіх та просувається", - розповів він в етері телемарафону.

За словами військового, загарбники мають чисельну перевагу в людях, місцями - в десятикратному розмірі. Вони кидають в бій резерви, однак техніку використовують набагато менше, ніж раніше.

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"Наприклад, на Запорізькому напрямку, де ми до цього утримували оборону. В основному йдуть штурмові дії малими піхотними групами, накатами, один за одним. Постійно тримаючи позиції під вогньовим контролем за підтримки артилерії та авіації. Дуже активно працюють КАБами, закидаючи ними Селидове, Мирноград і Покровськ", - підкреслив Рясний.

Тактика російських окупантів дуже нагадує ту, яка застосовувалася на Бахмутському напрямку - значна чисельна перевага і велика кількість штурмових груп. "Я не скажу, що вони добре підготовлені або добре оснащені, але їх дуже багато", - додав він.

Офіцер розповів, що на їх ділянці фронту окупанти задіяли безліч різноманітних мотострілецьких підрозділів та полків, які підтягнули з резервів. Також є підрозділи "ДНР", "Шторм-Z" і "Шторм-V". Проте, всі ці російські підрозділи діють за однією тактикою.

"Протягом двох тижнів, відколи наша бригада почала виконувати завдання на напрямку, принципової різниці ми не спостерігаємо. Всі вони діють однаково. Використовуючи техніку малих груп, маючи фактично GPS-трекер і точку, куди мають дійти, вони просто сунуться з різних сторін і напрямків. Намагаються закріпитись на вказаних командуванням ділянках. Вони йдуть та йдуть. Там, де отримують супротив, зупиняються, бо ми їх знищуємо. Тоді вони йдуть іншим шляхом", - пояснив Рясний.

За словами офіцера, російський наступ нагадує "безперервний потік, який важко зупинити". "Зупиняємо в одному місці, він тече в інше. І так з усіх сторін. Намагаються знайти розриви в нашій обороні, якісь зони, щоб пролізти в тил", - зазначив він.

Військовий розповідає, що у російських окупантів спостерігаються проблеми зі зв’язком. "Ми так розуміємо, що тут є дуже багато російських підрозділів і в них не дуже гарна взаємодія. Ми брали полонених, які навіть не розуміли, в якому напрямку рухалися, бо втрачали зв’язок зі своїми командирами і виходили на наші позиції", - розповів боєць.

Водночас він закликає не недооцінювати російські сили, оскільки ті розвивають і напрямок дронів, і FPV, і зв’язку. "Противник дуже сильний, серйозний і дуже важко йому протистояти", - зазначив офіцер.

Для протидії навалі "м’ясних" штурмів і задля стримування противника, українські захисники використовують всі наявні сили і засоби. Зокрема, активно використовують інженерні загородження, проводять мінування, а також застосовують артилерію та авіацію.

"Найтяжчий удар утримує саме наша піхота, яка знаходиться на позиціях. Це люди, які героїчними зусиллями, безперервно відбивають штурми, фактично не маючи змоги ні змінитись, ні поспати. Піхота їх стримує, але насправді дуже важко, тому ми також, на жаль, несемо втрати. Ситуація дуже складна, проте Сили оборони продовжують стримувати ворога. Ми будемо це робити, як би важко не було", - підкреслив Рясний.

Бої на Покровському напрямку

Раніше Forbes писав, що для зміцнення оборони навколо Покровська з півдня перекинули українську бригаду наступу "Кара-Даг".

Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що в останні дні загарбницькі війська РФ не мали просувань на Покровському напрямку.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський казав про складну операцію на цьому напрямку. За його словами, росіяни мають перевагу в озброєнні та кількості особового складу, однак бійці українського війська завдають їм втрат.

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