Українські спецпризначенці мінометним вогнем влучно накрили укріплені бліндажі російських окупантів.
Як повідомили на Facebook-сторінці Служби безпеки України, ворожі цілі знищено повністю.
"Наші специ з ЦСО "А" СБУ гарно попрацювали над знищенням окупантів і цього разу", – сказано в повідомленні.
Спецпризначенці прицільним мінометним вогнем вони накрили укріплені бліндажі росіян, будівлю з піхотою та польовий склад боєприпасів.
"Всі ворожі цілі ліквідовано! Росіяни намагаються залякати нас темрявою, а ми натомість запалюємо феєрверки на їхніх позиціях", – додали в СБУ.
Війна в Україні: втрати Росії
Раніше УНІАН писав, що українські морські піхотинці знищили російський БПЛА та два сховища з боєприпасами.
Зазначимо, за даними Генштабу, Сили оборони України з початку повномасштабної війни знищили понад 88 тисяч окупантів. Минулої доби вони "просмажили" нову партію живої сили ворога, до пекла відправилися майже 500 росіян.