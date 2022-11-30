Наголошується, що ворожі цілі знищено повністю.

Українські спецпризначенці мінометним вогнем влучно накрили укріплені бліндажі російських окупантів.

Як повідомили на Facebook-сторінці Служби безпеки України, ворожі цілі знищено повністю.

"Наші специ з ЦСО "А" СБУ гарно попрацювали над знищенням окупантів і цього разу", – сказано в повідомленні.

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Спецпризначенці прицільним мінометним вогнем вони накрили укріплені бліндажі росіян, будівлю з піхотою та польовий склад боєприпасів.

"Всі ворожі цілі ліквідовано! Росіяни намагаються залякати нас темрявою, а ми натомість запалюємо феєрверки на їхніх позиціях", – додали в СБУ.

Війна в Україні: втрати Росії

Раніше УНІАН писав, що українські морські піхотинці знищили російський БПЛА та два сховища з боєприпасами.

Зазначимо, за даними Генштабу, Сили оборони України з початку повномасштабної війни знищили понад 88 тисяч окупантів. Минулої доби вони "просмажили" нову партію живої сили ворога, до пекла відправилися майже 500 росіян.

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