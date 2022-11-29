Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24 та завдали три авіаудари по скупченню противника.

За добу на Донбасі українські воїни відбили ворожі атаки в районі 10 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам'янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

У Генштабі також наголосили, що за минулу добу Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

У звіті британської розвідки заявили, що російські окупанти намагаються здійснити прорив на фронті в районі Павлівки Донецької області. Ймовірно, війська РФ хочуть захопити цю ділянку фронту, аби продовжити наступ на північ Донбасу.

У Бахмуті на Донеччині, де тривають найзапекліші бойові дії, під вогнем наразі залишається понад 300 дітей. Правоохоронці закликають батьків погодитися на евакуацію.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що біля Бахмута Донецької області тривають запеклі бої. Серед російських окупантів є чимало представників ПВК "Вагнер" і бійців з першого й другого армійських корпусів так званих "ЛДНР".

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