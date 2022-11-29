Також знищено бойову машину піхоти окупантів.

Українські морські піхотинці знищили російський БПЛА та два сховища з боєприпасами.

Як повідомили у ВМС ЗСУ, військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

"Минулої доби, 28 листопада, морські піхотинці знищили 5 окупантів, БПЛА та 2 сховища з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України нанесли вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищили БМП (бойова машина піхоти) окупантів.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Війна в Україні: втрати РФ

Зазначимо, Сили оборони України з початку повномасштабної війни знищили понад 88 тисяч окупантів. Минулої доби вони "просмажили" нову партію живої сили ворога, до пекла відправилися майже 500 росіян.

Раніше, як писав УНІАН, стало відомо, що підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України знищив біля міста Очаків Миколаївської області спостережний пункт окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: