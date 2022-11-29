Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу.

Захисники України уразили район розташування окупантів у Сватовому на Луганщині. Окрім цього, минулої доби вони збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.

На своїй сторінці у Facebook Генштаб ЗСУ повідомляє, що авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, за минулу добу Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.

Війна в Україні: нові втрати РФ

Як вже повідомляв УНІАН, на Луганщині російський підрозділ за тиждень втратив до 70% особового складу. Війська РФ зазнають колосальних втрат на полі бою.

Окрім цього, учора Сили оборони України пошкодили міст поблизу Мелітополя, яким війська РФ возили техніку. А у Херсонській області воїни вдарили по ворожому пункту управління. Там вони знищили чимало техніки.

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