Максимальна концентрація сил дає окупантам лише повільне просування в стилі Першої світової війни.

Росія задіяла у війні проти України близько 97% своєї армії, але навіть цього недостатньо, щоб прорвати українську оборону. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес в ефірі BBC Radio 4.

За його словами, наступальна стратегія Москви передбачала максимальну концентрацію зусиль з метою "пробити" оборону України. Однак максимум, чого домоглося російське командування - це дуже повільне просування вперед.

"Те, що робить Росія, намагаючись просуватися вперед, вона робить майже на рівні Першої світової війни, з рівнем виснаження і з показниками успіху, вимірюваними метрами, а не кілометрами", - зазначив Воллес.

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Він підкреслив, що всі ці скромні успіхи на полі бою були досягнуті величезними зусиллями для окупантів.

"За нашими оцінками, 97% російської армії – всієї російської армії – знаходиться в Україні", – заявив Воллес.

Британський міністр підкреслив, що Захід зміцнює власну безпеку тим, що допомагає Україні перемогти Росію.

"Якщо 97% російської армії зараз знаходяться в Україні, з дуже, дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їх боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини танків знищені або розбиті, це має прямий вплив на безпеку Європи", – сказав він.

За його словами, найбільш незрозумілим у всьому, що відбувається, залишається ситуація з керівництвом Росії, яке або "відірване від реальності", або "не рахується з людськими життями".

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На думку військового експерта Олега Жданова, кульмінація нового наступу Росії відбудеться в березні. Після цього війна не закінчиться, але сил на другий такий наступ в окупантів більше не буде.

Погіршенню стратегічної ситуації для РФ сприяє і різке падіння військового виробництва в Росії. Такі дані є у британської розвідки.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що зараз у боях на Донбасі відбувається безпрецедентне знищення потенціалу Росії. Окупанти вже не зможуть його відновити, зазначив він.

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