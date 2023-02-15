Росія задіяла у війні проти України близько 97% своєї армії, але навіть цього недостатньо, щоб прорвати українську оборону. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес в ефірі BBC Radio 4.
За його словами, наступальна стратегія Москви передбачала максимальну концентрацію зусиль з метою "пробити" оборону України. Однак максимум, чого домоглося російське командування - це дуже повільне просування вперед.
"Те, що робить Росія, намагаючись просуватися вперед, вона робить майже на рівні Першої світової війни, з рівнем виснаження і з показниками успіху, вимірюваними метрами, а не кілометрами", - зазначив Воллес.
Він підкреслив, що всі ці скромні успіхи на полі бою були досягнуті величезними зусиллями для окупантів.
"За нашими оцінками, 97% російської армії – всієї російської армії – знаходиться в Україні", – заявив Воллес.
Британський міністр підкреслив, що Захід зміцнює власну безпеку тим, що допомагає Україні перемогти Росію.
"Якщо 97% російської армії зараз знаходяться в Україні, з дуже, дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їх боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини танків знищені або розбиті, це має прямий вплив на безпеку Європи", – сказав він.
За його словами, найбільш незрозумілим у всьому, що відбувається, залишається ситуація з керівництвом Росії, яке або "відірване від реальності", або "не рахується з людськими життями".
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