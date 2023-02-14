Окупанти вже не зможуть його відновити, зазначив він.

Ситуація на передовій, особливо на сході, залишається вкрай тяжкою.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні до українців, опублікованому у його офіційному Telegram-каналі. Він зазначив, що щодня перебуває на зв’язку з військовими командувачами.

"Мав кілька нарад. Ситуація на передовій, особливо на Донеччині та Луганщині, залишається вкрай тяжкою. Це буквально бої за кожен метр української землі. Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр, виграний там, – це захист усієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар’їнці та інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні", - сказав Зеленський.

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Він підкреслив, що саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. "Усе, що ворог втратить на нашому Донбасі, він уже не зможе відновити. І це саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України", - зазначив президент.

Він додав, що наразі робить все для того, щоб дати нашим воїнам більше зброї. "Більш далекобійну зброю й більшу потужність для наступу, що готуємо", - сказав Зеленський.

Що відбувається на фронті

За даними Генштабу, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій п’ятьох напрямках фронту - Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 лютого, після засідання у форматі "Рамштайн-9" голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі висловив переконання, що у війні на виснаження Російська Федерація не зможе протриматися довше України.

У Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння повідомляли, що російське командування кидає у бій корабельних матросів під виглядом морської піхоти.

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